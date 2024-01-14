МИД Швейцарии призвал включить Россию в мирные переговоры по Украине

НП

Наталья Павлова

Интересно, а с кем Швейцария собирается вести мирные переговоры по Украине? С теми что ли, кто поставляет вооружение Украине для войны с Россией? С США, с Британией, с Германией и далее по списку? Вот только решение о каких-либо переговорах по Украине будет принимать Россия, но только после полной капитуляции Украины, и любые "урегулировщики" здесь не указ.