Россия должна быть включена в процесс мирного урегулирования на Украине. Об этом заявил на пресс-конференции в Давосе глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.
МИД Швейцарии призвал включить Россию в мирные переговоры по Украине
Комментарии
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Betahon
Удивительное лицемерие: страна, поставляющая оружие фашистскому режиму Зеленского, ратует за мирные переговоры!
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18 час.
ЛС
Лидия Санникова
Какие переговоры? Оккупация российских территорий нацистами. Только капитуляция, и чистка от коричневой чумы.
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18 час.
НП
Наталья Павлова
Интересно, а с кем Швейцария собирается вести мирные переговоры по Украине? С теми что ли, кто поставляет вооружение Украине для войны с Россией? С США, с Британией, с Германией и далее по списку? Вот только решение о каких-либо переговорах по Украине будет принимать Россия, но только после полной капитуляции Украины, и любые "урегулировщики" здесь не указ.
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16 час.
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