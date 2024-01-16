Собянин: Более 25 тыс жителей ЮВАО уже получили жилье по программе реновации

Новостройки возводятся по высоким стандартам Как сообщил жителям Москвы мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале, свыше 25 тысяч жителей Юго-Восточного административного округа Москвы получили новое жилье благодаря программе реновации жилфонда.
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