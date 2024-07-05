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Царьград

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Свежие комментарии

  • Людмила
    Удивляюсь 🤔🤔🤔зачем они вообще туда едут, у нас что дефицит техничек или посудомоек😂😂😂😂На YouTube об это...
  • Silver Kont
    Ещё одна блядь.... Пусть уёбывает, вот только когда там начнётся заваруха, в Россию пусть не щемится....Евгений Плющенко ...
  • Вова Рябов
    Что с этими педофилами что напали на ребенка.наказание соответствующе по закону шариата .бить палками как собак"За что девчонок ...

В Москве временно закрывают парки и летние веранды

В Москве временно закрывают парки и летние веранды

Москвичам лучше оставаться дома из-за ухудшения погоды.В Москве ресторанам и кафе рекомендуют закрыть летние веранды из-за непогоды.

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