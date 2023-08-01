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Руди Гобер реализовал несколько 3-очковых подряд на тренировке сборной Франции

Центровой «Миннесоты» Руди Гобер реализовал несколько 3-очковых подряд на тренировке сборной Франции.

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