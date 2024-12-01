Русские войска на лодках форсировали реку Оскол ещё в одном месте у Купянска (КАРТА)

Армия России форсировала реку Оскол ещё в одном месте у Купянска — за посёлком Масютовка. Уже второй плацдарм ВС РФ на западном берегу реки Оскол образовался у Масютовки, пишет украинский военно-аналитический ресурс Deep State.
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