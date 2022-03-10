Иностранцы обрусеют. Что ждет компании, прекратившие работать в России

Покупательница в магазине IKEA. / Евгений Одиноков / РИА Новости В правительстве РФ подготовлен план действий, позволяющий предупредить банкротство, сохранить бизнес и рабочие места на иностранных предприятиях, заявивших о намерении уйти из России.
Покупательница в магазине IKEA. / Евгений Одиноков / РИА Новости В правительстве РФ подготовлен план действий, позволяющий предупредить банкротство, сохранить бизнес и рабочие места на иностранных предприятиях, заявивших о намерении уйти из России.
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