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Глава МВД Германии призвал изменить распределение украинских беженцев в ЕС

Глава МВД Германии призвал изменить распределение украинских беженцев в ЕС

Глава МВД Германии Нэнси Фезер в интервью телеканалу Welt заявила о необходимости изменения системы распределения украинских беженцев в Европейском Союзе на фоне усиливающихся боевых действий на Украине и в Сирии.

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