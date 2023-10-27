Еще больше деталей: в навигаторе появились парковки и разметка

Впервые в России сервис «Яндекс Карты» начал показывать водителям высокодетализированную карту. Теперь в приложении можно «передвигаться» как в настоящем городе: отображены разметка по полосам, парковочные места и островки безопасности.
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