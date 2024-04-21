Киев приступил к формированию четырех полков спецназа наподобие американских «зеленых беретов» для глубинных рейдов на территорию России Украинские источники сообщают, что в Силах специальных операций армии «страны 404» началось формирование никогда не существовавшего в ней прежде крупного разведывательно-диверсионного соединения — Корпуса спецназа Rangers.