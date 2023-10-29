Епископ Серафим принял участие в заседании Комиссии Межсоборного присутствия по вопросам общественной жизни, культуры, науки и информации26 октября 2023 года Преосвященнейший Серафим, епископ Бобруйский и Быховский, принял участие в заседании Комиссии Межсоборного присутствия по вопросам общественной жизни, культуры, науки и информации.
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