Епископ Серафим принял участие в заседании Комиссии Межсоборного присутствия по вопросам общественной жизни, культуры, науки и информации26 октября 2023 года Преосвященнейший Серафим, епископ Бобруйский и Быховский, принял участие в заседании Комиссии Межсоборного присутствия по вопросам общественной жизни, культуры, науки и информации.