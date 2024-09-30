Венгерский ОТП-банк начал возвращать часть платежей российских клиентов в Евросоюз в евро

Банк не справляется с обработкой платежей из-за наплыва клиентов Райфайзенбанка. Со 2 сентября тот прекратил валютные переводы для большинства клиентов Российская дочка венгерской группы OTP — ОТП-банк — начала возвращать часть платежей российских клиентов в Евросоюз в евро, узнала газета «Ведомости».
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