Венгерский ОТП-банк начал возвращать часть платежей российских клиентов в Евросоюз в евро

Банк не справляется с обработкой платежей из-за наплыва клиентов Райфайзенбанка. Со 2 сентября тот прекратил валютные переводы для большинства клиентов Российская дочка венгерской группы OTP — ОТП-банк — начала возвращать часть платежей российских клиентов в Евросоюз в евро, узнала газета «Ведомости».