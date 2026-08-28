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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юный воспитанник «Аякса» набил мяч 3085 раз перед матчем со «Сьоном». Его прервали из-за начала игры

Игрок академии « Аякса » Сиб Зелдентхейс продемонстрировал впечатляющие футбольные навыки перед матчем со «Сьоном» квалификации Лиги конференций (5:3).

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