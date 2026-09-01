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12-й номер драфта-2021 Джошуа Примо стал игроком «Пармы»

« Парма » и канадский защитник Джошуа Примо (23 года, 198 см) заключили соглашение по схеме 1+1. В студенческие годы Джошуа выступал за университет Алабамы.

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