«Мне все равно»: Бари Алибасов рассказал, почему отказывается покупать место на кладбище

Бари Алибасов заявил, что ему все равно на то, где его похоронят. Об этом сообщает NEWS.ru. Продюсер и создатель группы «На-На» Бари Алибасов ответил на вопрос журналистов о том, приобрел ли он себе место на кладбище.
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