Индийская армия использовала С-400 для отражения атак Пакистана

«Также были задействованы местные зенитные ракеты Akash класса „земля — воздух“, различные системы борьбы с беспилотниками и другие меры противодействия для отражения угроз, которые были отслежены интегрированной сетью радаров и системами управления и контроля», — пишет издание.
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