Издатели обвинили «Почту России» в уничтожении розницы

Крупные издатели прессы, издательские дома (ИД) «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Иванов Монамс медиа», «Провинция», «Шкулев медиа холдинг», заявили, что текущее ценообразование прессы в рознице в «Почте России» уничтожает бизнес, пишут «Ведомости» со ссылкой на соответствующее письмо.
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