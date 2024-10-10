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Издатели обвинили «Почту России» в уничтожении розницы

Издатели обвинили «Почту России» в уничтожении розницы

Крупные издатели прессы, издательские дома (ИД) «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Иванов Монамс медиа», «Провинция», «Шкулев медиа холдинг», заявили, что текущее ценообразование прессы в рознице в «Почте России» уничтожает бизнес, пишут «Ведомости» со ссылкой на соответствующее письмо.

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