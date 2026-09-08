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В Орле водителя, скрывшегося с места ДТП, нашли с помощью «Паутины»

В Орле водителя, скрывшегося с места ДТП, нашли с помощью «Паутины»

7 сентября в полдень на Новосильском шоссе произошло ДТП. Автомобиль «Ниссан Альмера» на пешеходном переходе сбил 68-летнюю пенсионерку.

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