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В Грузии выявили причастность Саакашвили к делу о покушении на Таргамадзе

В Грузии выявили причастность Саакашвили к делу о покушении на Таргамадзе

Генпрокуратура Грузии выявила причастность экс-президента страны Михаила Саакашвили к делу о покушении на депутата от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Гиви Таргамадзе, которое произошло в 2016 году.

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