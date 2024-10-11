В Грузии выявили причастность Саакашвили к делу о покушении на Таргамадзе

Генпрокуратура Грузии выявила причастность экс-президента страны Михаила Саакашвили к делу о покушении на депутата от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Гиви Таргамадзе, которое произошло в 2016 году.
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