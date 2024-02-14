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Благоустройство «Летнего парка» в Люберцах запланировали на 2024 год

Благоустройство «Летнего парка» в Люберцах запланировали на 2024 год

Благоустройство «Летнего парка» в Малаховке городского округа Люберцы запланировали на 2024 год. Работы проведут по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

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