Простой расклад: что предлагает новый смартфон-«трансформер»

«Известия» протестировали новый раскладной смартфон Huawei Mate X6. Аппарат, в отличие от многих своих коллег-«раскладушек», и на вид не выглядит хлипким, и бытовой краш-тест, который тоже выдерживают не все гаджеты, прошел достойно.