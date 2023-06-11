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Военкор Руденко: Бойцы ВСУ расстреляли и сожгли раненого сослуживца на Запорожском фронте

Военкор Руденко: Бойцы ВСУ расстреляли и сожгли раненого сослуживца на Запорожском фронте

Украинские военные после боя на Запорожском направлении добили раненого сослуживца, после чего подожгли его тело и покинули местность, следует из видео, опубликованного в Telegram-канале военкора ВГТРК Андрея Руденко.

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