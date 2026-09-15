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Спорт Уик-Энд

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Игорь Шалимов сказал, что не хватает Глушенкову, Луису Энрике и Джону Джону и объяснил почему, «Зенит» пропустил

Игорь Шалимов сказал, что не хватает Глушенкову, Луису Энрике и Джону Джону и объяснил почему, «Зенит» пропустил

Бывший игрок сборной России Игорь Шалимов, после завершения игровой карьеры возглавлявший ряд команд РПЛ в интервью «РБ Спорт» прокомментировал матч 8-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Локомотивом» (2:1).

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