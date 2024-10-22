Краевые власти обратились в суд из-за "уголовного" участка Шеломенцева

Управление имущественных отношений вновь требует "изъять" склады, фигурирующие в уголовном деле бывшего вице-мэра Управление имущественных отношений Алтайского края подало в суд иск, связанный с участком по адресу Власихинская, 137.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии