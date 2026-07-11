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Царьград

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Помощник Президента РФ Патрушев: Запад блокирует морские пути России

Помощник Президента РФ Патрушев: Запад блокирует морские пути России

Николай Патрушев предупреждает о стремлении Запада ограничить морские маршруты для России. Обсуждает угрозы в Балтийском и Черном морях, Арктике, напоминая о предложении 2002 года объединить спецслужбы в борьбе с глобальными вызовами.

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