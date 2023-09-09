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Пропавший экс-директор НИИ вакцин нашёлся в СИЗО

Пропавший экс-директор НИИ вакцин нашёлся в СИЗО

7 сентября СМИ сообщили, что бесследно исчез Виктор Трухин - директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства.

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