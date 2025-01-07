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Два немецких политика выдали российскую подлодку за немецкую

Два немецких политика выдали российскую подлодку за немецкую

Два немецких политика из Киля, которые принадлежат к Социал-демократической партии Германии (СДПГ), выдали российскую подлодку «Варшавянка» проекта 636 за немецкую производства компании Thyssenkrupp Marine Systems, сообщает газета Bild.

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