Два немецких политика выдали российскую подлодку за немецкую

Два немецких политика из Киля, которые принадлежат к Социал-демократической партии Германии (СДПГ), выдали российскую подлодку «Варшавянка» проекта 636 за немецкую производства компании Thyssenkrupp Marine Systems, сообщает газета Bild.
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