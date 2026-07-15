Минфин признал несостоявшимся аукцион по размещению облигаций серии 29028

Министерство финансов Российской Федерации объявило о признании несостоявшимся аукциона по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ-ПК) серии 29028 с переменным купонным доходом, сроком до 15 июля 2026 года.
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