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Регионы России

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Минфин признал несостоявшимся аукцион по размещению облигаций серии 29028

Минфин признал несостоявшимся аукцион по размещению облигаций серии 29028

Министерство финансов Российской Федерации объявило о признании несостоявшимся аукциона по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ-ПК) серии 29028 с переменным купонным доходом, сроком до 15 июля 2026 года.

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