У финнов очень стрёмная ситуация. Хотели нагадить России, а получилось себе в карман

ГРИГОРИЙ ЛЕВИН Все мы прекрасно помним, что Финляндия одна из немногих стран мира, которая поддержала все (!!!) санкции против России.
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