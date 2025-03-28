«Честный знак» выявил у сети магазинов «Светофор» 34 млн нарушений за два года

За 2023–2024 годы в магазинах низких цен сети «Светофор» было зафиксировано около 34 млн нарушений. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на оператора системы маркировки «Честный знак» — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).
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