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«Честный знак» выявил у сети магазинов «Светофор» 34 млн нарушений за два года

«Честный знак» выявил у сети магазинов «Светофор» 34 млн нарушений за два года

За 2023–2024 годы в магазинах низких цен сети «Светофор» было зафиксировано около 34 млн нарушений. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на оператора системы маркировки «Честный знак» — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

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