WSJ: негативно настроенные к России советники Трампа набирают влияние в США

Советники президента США Дональда Трампа, агрессивно настроенные по отношению к России, набирают влияние в Штатах, поскольку переговоры по урегулированию конфликта на Украине не приносят «существенного прогресса», утверждает глава аналитического центра Saratoga Foundation Глен Ховард.