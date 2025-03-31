WSJ: негативно настроенные к России советники Трампа набирают влияние в США

Советники президента США Дональда Трампа, агрессивно настроенные по отношению к России, набирают влияние в Штатах, поскольку переговоры по урегулированию конфликта на Украине не приносят «существенного прогресса», утверждает глава аналитического центра Saratoga Foundation Глен Ховард.
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