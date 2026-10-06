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Царьград

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Русский консул подтвердил гибель гражданина России на Пхукете

Русский консул подтвердил гибель гражданина России на Пхукете

На острове Пхукет в Таиланде произошло ДТП с участием русских граждан. Один человек погиб, другой получил серьёзные травмы.

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