Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Подозреваемого в нападении на участника СВО под Тулой задержали

Подозреваемого в нападении на участника СВО под Тулой задержали

Полиция задержала в ДНР подозреваемого в нападении на участника СВО под Тулой Полиция задержала в Донецкой народной республике (ДНР) подозреваемого в нападении на участника специальной военной операции (СВО) под Тулой, об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Тульской области.

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