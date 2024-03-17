Подозреваемого в нападении на участника СВО под Тулой задержали

Полиция задержала в ДНР подозреваемого в нападении на участника СВО под Тулой Полиция задержала в Донецкой народной республике (ДНР) подозреваемого в нападении на участника специальной военной операции (СВО) под Тулой, об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Тульской области.