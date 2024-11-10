Страна и люди
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Страна и люди

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День милиции

День милиции

107 лет назад была создана советская милиция.Несмотря на переименование праздника, а также милиции в полицию, праздник сотрудников внутренних дел продолжают отмечать именно в день, когда была создана советская милиция, как собственно продолжают отмечать праздничные первоисточники другие силовые структуры РФ.

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