ФСБ раскрыла сеть подпольных оружейников в 51 регионе РФ

Федеральной службой безопасности (ФСБ) России во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 288 жителей из 51 субъекта страны, причастных к незаконному обороту оружия, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту.