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ФСБ раскрыла сеть подпольных оружейников в 51 регионе РФ

ФСБ раскрыла сеть подпольных оружейников в 51 регионе РФ

Федеральной службой безопасности (ФСБ) России во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 288 жителей из 51 субъекта страны, причастных к незаконному обороту оружия, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту.

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