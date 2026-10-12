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The Eurasia Daily news agency

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Civil war began in France — presidential candidate of the republic

Civil war began in France — presidential candidate of the republic

Student protests in France were the beginning of a civil war. This was stated by the leader of the Get Up, France party, presidential candidate in the 2027 elections, Nicolas Dupont-Aignan.

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