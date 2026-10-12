Student protests in France were the beginning of a civil war. This was stated by the leader of the Get Up, France party, presidential candidate in the 2027 elections, Nicolas Dupont-Aignan.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым