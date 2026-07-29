После задержания в Чехии митрополита Илариона вернули служить в Россию

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл изменил место служения митрополита Илариона Алфеева. Вместо назначения в Бразилию священнослужителя направили в Крестовоздвиженский Иерусалимский ставропигиальный женский монастырь в Московской области.
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