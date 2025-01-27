Лунный календарь на февраль 2025: благоприятные и неблагоприятные дни

Фазы Луны играют важную роль в эмоциональном состоянии и принятии решений. Астролог Анжела Перл поделилась прогнозом на февраль 2025 года, указав периоды, когда Луна меняет свой статус, и какие дни будут наиболее удачными или неблагоприятными для важных дел, передает focus.