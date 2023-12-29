Аналитик ЦРУ: «Мы пробудили в России гиганта – Вашингтон напуган»

ВХ

Виктор Хохлов

Встревожило…и только????? Да если б у них было достаточно ума, чтобы осознать сколько они с 1947-го года успели напакостить России, то уже сейчас с очка бы не слезали. А ответить за это, особенно англосаксам, да и их прихлебателям, придётся по полной - с судами, эшафотами, стенками, аннексиями и контрибуциями.