Политнавигатор Безответственная политика Вашингтона в отношении Украины спровоцировала Россию стремительно наращивать военную мощь, при том, что в отличие от армии США, у ВС РФ уже есть опыт войны и побед над силами, которые поддерживаются НАТО.
Аналитик ЦРУ: «Мы пробудили в России гиганта – Вашингтон напуган»
Комментарии
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ВХ
Виктор Хохлов
Встревожило…и только????? Да если б у них было достаточно ума, чтобы осознать сколько они с 1947-го года успели напакостить России, то уже сейчас с очка бы не слезали. А ответить за это, особенно англосаксам, да и их прихлебателям, придётся по полной - с судами, эшафотами, стенками, аннексиями и контрибуциями.
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