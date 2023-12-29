Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 011 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Губарев
    Наша либесраная арттусовка оказалась очень сраной и теперь своим говном пытается обгадить всех , кто по их мнению , н...Уволить всех орга...
  • Сергей Губарев
    Хохлы послали в эротическое путешествие и русские стали для неë братьями . Чем иметь такую сестру лучше удавиться , п...Уволить всех орга...
  • Валерий Холодок
    Доброго утра, Платон. Понятно. Ладно, оставим пока размышление о том, как и кто принимает решение на потом, может быт...Настоящие ошибки ...

Аналитик ЦРУ: «Мы пробудили в России гиганта – Вашингтон напуган»

Аналитик ЦРУ: «Мы пробудили в России гиганта – Вашингтон напуган»

Политнавигатор Безответственная политика Вашингтона в отношении Украины спровоцировала Россию стремительно наращивать военную мощь, при том, что в отличие от армии США, у ВС РФ уже есть опыт войны и побед над силами, которые поддерживаются НАТО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВХ
Виктор Хохлов
Встревожило…и только????? Да если б у них было достаточно ума, чтобы осознать сколько они с 1947-го года успели напакостить России, то уже сейчас с очка бы не слезали. А ответить за это, особенно англосаксам, да и их прихлебателям, придётся по полной - с судами, эшафотами, стенками, аннексиями и контрибуциями.
Ответить
38 мин.

Картина дня

наверх