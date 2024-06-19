Французский политолог о том, как deep state связано с мафией, правят ли Францией Ротшильды и почему Россия — последняя свободная страна Евразии «Западная пропаганда считает Путина реинкарнацией Ивана Грозного? Однако, если верить турбопатриотам, президент России не наносит быстрых и жестких ударов по врагам РФ.