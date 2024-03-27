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Замначальника СКЖД Крята арестовали по подозрению в хищении

Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону назначил заместителю начальника Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) по строительству Константину Кряту, обвиняемому в хищении денежных средств, меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщают "Известия" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Ростовской области.

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