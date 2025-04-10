Хуснуллин: По программе модернизации ЖКХ пока не хватает средств на исполнение заявок

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» На выполнение заявок регионов на модернизацию коммунальной инфраструктуры по составленной по поручению Президента России Владимира Путина программе пока не хватает средств.
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