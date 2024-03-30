Юрист Киракосян объяснила, как изменятся правила перепланировки квартир

МОСКВА, 30 марта, ФедералПресс. Зампред комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Сусана Киракосян рассказала россиянам про новый закон о перепланировке жилых помещений, который вступит в силу с 1 апреля.
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