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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Юрист Киракосян объяснила, как изменятся правила перепланировки квартир

Юрист Киракосян объяснила, как изменятся правила перепланировки квартир

МОСКВА, 30 марта, ФедералПресс. Зампред комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Сусана Киракосян рассказала россиянам про новый закон о перепланировке жилых помещений, который вступит в силу с 1 апреля.

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