Думаете, что офисная жизнь проходит в отчетах, совещаниях и дедлайнах? Отнюдь нет! В любой компании полно своих непредсказуемых моментов, за которые каждый достоин звания «работник года».
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