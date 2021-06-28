Хазин назвал возможную причину провокации HMS Defender

Только новостиПолитикаХазин назвал возможную причину провокации HMS Defender Вторжение эсминца ВМС Великобритании HMS Defender в территориальные воды РФ преследовало вполне конкретные цели.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьIAIness AarteeЗе своей тени боится! Одна ложь!ВАВладимир АкуловСейчас 40 кораблей НАТО проводят в Черном море учения...Чтобы будет , если всё это *стадо * кораблей двинется в территориальные воды Крыма ? Ведь НАТО считает эти воды украинскими ? Предвидят ли такой вариант военные аналитики ?Комментировать
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