Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин считает, что главу европейской дипломатии Каю Каллас необходимо отстранить от должности и отдать под международный трибунал Организации объединённых наций.
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