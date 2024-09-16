Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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"Станет батей, или командиры обезумеют": Смерть "Гудвина" и "Эрнеста" разбудила Белоусова. Настал момент истины СВО

"Станет батей, или командиры обезумеют": Смерть "Гудвина" и "Эрнеста" разбудила Белоусова. Настал момент истины СВО

Тема с трагической историей операторов БПЛА с позывными "Эрнест" и "Гудвин", которых отправили бессмысленно штурмовать вражеские позиции в Лесовке, продолжает набирать обороты.

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Комментарии
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Владимир
&quot;Все подразделения бывших ЛНР и ДНР нужно переподчинить.&quot;  Если вопрос системный, то переподчинение - это смена носков с левой ноги на правую.
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2 час.
Nikolay Stepanov
&quot;Результат&quot; четверьвековой работы Несменяемого Гаранта. Какой командир - Главковерх - , такие и подчинённые. Служит олигархам, а рядится в тогу защитников простых людей.
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1 час.
АС
Анатолий Страшко
Степанов, к Вам идут. Пора!
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1 час.

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