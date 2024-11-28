Во взрослых стационарах столицы обновили питание и сервировку блюд. Заммэра Москвы по вопросам соцтального развития Анастасия Ракова отметила, что теперь пациентам доступен разнообразный и сбалансированный рацион с современной сервировкой и подачей.
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