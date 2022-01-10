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Судья отменил решение об аннулировании визы Джоковича. Его должны немедленно освободить

Суд Мельбурна рассмотрел апелляцию Новака Джоковича на аннулирование его визы в Австралию. Судья Энтони Келли удовлетворил апелляцию серба и постановил освободить его в течение получаса после завершения заседания.

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