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Путин поздравил полярников с профессиональным праздником

Путин поздравил полярников с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин в телеграмме по случаю Дня полярника отметил вклад поколений ученых, моряков, летчиков, строителей, геологов, представителей других профессий в развитие экономики страны.

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