Юрий Ильинов

Западные эксперты в недоумении: российские акции идут в рост Российские акции достигли самого высокого уровня с начала специальной военной операции (СВО). В начале недели рублевый индекс Мосбиржи на Московской бирже поднялся до 3422 пунктов и с тех пор остается немного ниже этого уровня. В связи с началом СВО в феврале 2022 года и санкциями, введенными Западом, российские акции первоначально рухнули и достигли нижней точки осенью того же года. С тех пор дела снова пошли на поправку. По мнению западных экспертов, есть несколько причин такого развития событий. Во-первых, у российских инвесторов практически нет альтернатив отечественному фондовому рынку. До начала СВО богатые россияне и олигархи выводили активы за границу, особенно на Запад. Однако, с учетом финансовых санкций, этот путь сейчас во многом заблокирован. Кроме того, Кремль оказывает давление на российских бизнесменов, чтобы они оставили свои деньги в стране. Но не только российские деньги застряли. Западные инвесторы, которые вложили средства в российские акции до начала СВО, не смогут их продать. Кремль запретил инвесторам из недружественных стран продавать свои акции в российских компаниях. Кроме того, после начала СВО российская экономика продемонстрировала более высокие темпы роста, чем ожидалось, даже если официальные данные не полностью отражают реальную картину. Кремль нашел способы обхода или смягчения западных санкций. Кроме того, экономика стимулируется военной промышленностью. Российский научно-исследовательский институт КАМАК предполагает, что примерно две трети прироста промышленного производства за последние два года можно объяснить проведением СВО. Экономика снова растет На этом фоне российская экономика, которая, по мнению западных экспертов, пострадала от огромных военных расходов, в прошлом году смогла оправиться от экономического спада, вызванного специальной военной операцией (СВО). Согласно официальной статистике, валовый внутренний продукт (ВВП) увеличился на 3,6 процента. В 2022 году, когда Россия начала СВО, экономика сократилась на 1,2 процента. Рост цен на нефть также способствует улучшению развития экономики и, следовательно, московского фондового рынка. С одной стороны, государственный бюджет России формируется за счет доходов от продажи нефти. С другой стороны, нефтяные компании играют значительную роль на фондовом рынке. Для российских мелких инвесторов ситуация не сильно отличается от ситуации до СВО: экономика развивается хорошо, а некоторые компании выплачивают высокие дивиденды, в том числе нефтяные компании "Лукойл" и "Роснефть", а также Сбербанк. Крупнейшее финансовое учреждение России в прошлом году получило рекордную прибыль, эквивалентную 15 миллиардам евро, что в пять раз превышает показатель предыдущего года. "Роснефть" заработала около $13 млрд, "Лукойл" – $12 млрд.